E-business : S'adapter pour mieux vendre en ligne en 2024

Aujoud'hui, le e-commerce s'est imposé comme un élément central du paysage commercial mondial, comme l'indique une analyse de comarketing-news.

Les entreprises doivent suivre les tendances, en proposant des expériences d'achat en ligne toujours plus optimisées et distinctives. En tant que moteur de croissance économique et de connectivité mondiale, avec des prévisions de croissance oscillant entre 15 et 20 % pour 2024, le e-commerce ouvre aux entreprises une vitrine virtuelle importante leur permettant d'atteindre un public plus étendu que jamais.

Toutefois, en dépit de cette présence numérique, des défis cruciaux se dissimulent, que chaque intervenant du e-commerce doit relever afin d'évoluer au sein de ce paysage en constante mutation.

D'après l'étude de Markets and Markets, la part de l'Intelligence artificielle (IA) dans le commerce global devrait atteindre les 24,1 milliards de dollars d'ici à 2028. C'est donc sans surprise que l'IA sera une des grandes tendances de l'e-commerce en cette année 2024.

En effet, avec la montée en puissance de ChatGPT ces derniers mois, de nombreuses entreprises se sont lancées dans " la course à lIA", l'utilisant pour proposer des solutions dans tous les domaines possibles et notamment pour améliorer l'expérience client.

L'hyper-personnalisation dans le secteur du e-commerce constitue une avancée significative dans la manière dont les entreprises engagent leurs clients. Elle transcende la simple personnalisation générique en adoptant une approche plus particulière et individualisée pour répondre de manière spécifique aux besoins de chaque utilisateur.

La durabilité dans le domaine du e-commerce s'est imposée comme une nécessité. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux pratiques écologiques et responsables.

En 2023, cette tendance a connu une forte expansion, notamment avec le succes du re-commerce, du reconditionné et du marché de la seconde main, en grande partie en réponse au contexte économique mondial.

