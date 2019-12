Préservation de la biodiversité : Le Gabon et la RDC signent un mémorandum d’entente

Le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat, des Objectifs de développement durable et du Plan d’affectation des terres, Lee White, et le ministre de l’Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo (RDC), Me Claude Nyamugabo Bazibuhe, ont signé, jeudi dernier, un mémorandum d'entente entre les deux pays pour la protection de la biodiversité.

Ce dernier vise à renforcer la coopération bilatérale entre le Gabon et la RDC dans les domaines de l’environnement, la gestion durable des écosystèmes forestiers, l’industrialisation de la filière bois, la conservation et la gestion des aires protégées, ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, ce mémorandum d’entente prévoit la mise en place de programmes de renforcement des capacités techniques et scientifiques dans lesdits domaines au profit des États et des institutions partenaires.

Pour Lee White, cet accord réaffirme la volonté du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba et du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d’œuvrer pour le développement durable du Bassin du Congo. "Le Gabon dispose d’une longue expérience dans le domaine de l’environnement. Il y a beaucoup à gagner pour une exploitation contrôlée, une meilleure croissance économique et une bonne gestion durable des ressources forestières. La RDC pourrait bénéficier de l’expérience gabonaise dans ces domaines", a indiqué le chef de l’État congolais.



Jean MADOUMA



