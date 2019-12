Coopération : Quid des relations entre le Gabon et le Niger ?

Indépendants depuis 1960, le Gabon et le Niger sont membres de l'Union africaine (UA). Les deux pays entretiennent d'excellentes relations, matérialisées par l'établissement d'un Consulat du Niger à Libreville. Étant entendu que l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire a juridiction sur le Niger.

Le cadre de la coopération bilatérale est régi par un certain nombre d'accords : notamment l'accord consacrant l'exemption de visas pour les ressortissants des deux pays détenteurs des passeports diplomatiques et de service, formalisé le 7 juillet dernier entre le ministre gabonais des Affaires étrangères Alain Claude Bilie-By-Nze et son homologue nigérien Kalla Ankoura, en marge de la 12e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.

De même, le 24 février 2015, un Mémorandum d'entente relatif aux services du transport aérien avait été conclu, dans la capitale gabonaise, entre les autorités de l'aviation civile de la République gabonaise et celle du Niger. Avec ceci que, un an plus tôt, un accord de partenariat entre le conseil économique et social du Gabon et le Conseil économique, social et culturel du Niger avait été signé, le 4 juillet 2014, à Libreville. Et le 10 août 1983, dans la même ville, un accord général de coopération et un autre portant création d'une Commission mixte avaient été signés. Depuis cette date, il faut bien l'avouer, celle-ci ne s'est jamais réunie. Ce qui, d'une certaine manière, déteint sur le dynamisme des échanges économiques entre les deux nations.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



