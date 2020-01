Or : Recherche de pistes pour doper la filière

Aussi revient-il à l'actuel manager de la Société équatoriale des mines (Sem), David Ossibadjouo, de "missionner un cabinet reconnu pour mener une étude sur le développement de l’industrie de l’or au Gabon, en s’inspirant des modèles de réussite du Ghana et du Mali".

Le staff management de la Sem doit aussi "former un partenariat avec l’AFC (Africa finance corporation), pour la réalisation d’une carte géologique exhaustive, afin d’identifier la localisation exacte des ressources minières'' . Si la date du 10 janvier 2020 avait été retenue pour la mise en œuvre de ces deux mesures, l'effectivité de celle liée à la carte géologique est, quant à elle, fixée au plus tard au 20 avril 2020.

Au bout de la stratégie, les autorités gabonaises visent la diversification de l’économie et la création des emplois, le potentiel de la filière aurifère restant largement sous-exploité. À cet effet, le nouveau Code minier du 11 juin 2019 permet de clarifier les règles de l’exploitation minière, et de donner un cadre plus stable aux investisseurs.