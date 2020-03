Numérisation des documents des transports terrestres : Les interrogations de la CGPMEI

Une démarche avait été entreprise en vue d'aboutir à l’identification d’un seul fournisseur ou prestataire ayant les compétences techniques et technologiques capables de traduire la volonté du gouvernement en action concrète et applicable.

Selon le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries (CGPMEI), Emmanuel Marcos Zue, une consultation publique a été lancée par voie d’appel d’offres des entreprises pouvant prétendre accompagner les autorités du ministère des Transports dans cette démarche de modernisation. "Des PME internationales et locales se sont bousculées pour répondre à cet appel d’offres, et environ 4 entreprises sont arrivées en tête. L’admission à cet appel d’offres était conditionnée par le paiement d’un montant de deux millions de francs et la présentation d’un avant-projet dont la réalisation nécessitait un investissement minimum de 20 millions par impétrant", a-t-il rappelé.