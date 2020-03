Covid-19 : La Bad lève 1 800 milliards de francs sur les marchés financiers internationaux

Cette émission obligataire sociale, intitulée "Combattre le Covid-19 ", a remporté un vif succès auprès d’investisseurs de premier plan, y compris les investisseurs socialement responsables. Elle a ainsi bénéficié d’un carnet d’ordres de très grande qualité de plus de 4,6 milliards de dollars (2 760 milliards de francs).

" Combattre le Covid-19" est aujourd’hui le plus gros emprunt social en dollars américains, ayant jamais été placé par un émetteur sur les marchés financiers internationaux. Il représente aussi le plus gros emprunt global de référence jamais émis par la Banque africaine de développement. L’émission porte un coupon de 0,75%, et une échéance de trois ans.