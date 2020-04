Notation : Fitch rating abaisse la note du Gabon

L’agence de notation Fitch Rating a dégradé, le 3 avril dernier, la note souveraine du Gabon de B à CCC. L’agence américaine estime que le Gabon ne pourra pas honorer les remboursements de ses dettes, au regard de la pression de liquidité due à la baisse des prix du pétrole, consécutive à la pandémie du Covid-19.

Fitch prévoit également une augmentation de la dette publique/PIB à 73% en 2020, contre environ 60% en 2019, essentiellement en raison d’une forte contraction du PIB et un déficit plus élevé. "La flexibilité pour limiter les dépenses courantes est limitée par la pression exercée sur les dépenses de santé par le Coronavirus et la marge limitée pour de nouvelles réductions. Cependant, nous prévoyons une contraction des dépenses d’investissement", souligne l’agence.

Selon les analyses de Fitch, le Gabon sera confronté à un déficit de financement de 530 millions de dollars (318 milliards de francs). L’agence de notation entrevoit également une détérioration du solde budgétaire à -4,6% du PIB en 2020, contre un excédent estimé de 0,2% en 2019 et un léger excédent prévu en 2020 ; une contraction des revenus de près de 32%, sur la base de l’hypothèse d’un Brent moyen prix du pétrole de 35 USD le baril en 2020.

A ces rigidités s’ajoute l’impact négatif d’autres mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19, un commerce international moins dynamique et un retard de paiement des arriérés par le gouvernement.



Maxime Serge MIHINDOU



