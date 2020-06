Maggi : Un site web exclusivement dédié aux plats africains

La marque Maggi de Nestlé vient de lancer un site web, le premier du genre en Afrique centrale et occidentale, pour proposer des déclinaisons originales de plats africains que l’on ne présente plus

La marque Maggi de Nestlé vient de lancer un site web, le premier du genre en Afrique centrale et occidentale, pour proposer des déclinaisons originales de plats africains que l’on ne présente plus. Figure aussi au menu, la deuxième saison de Yelo Pèppè, la série à succès consacrée à l'éducation nutritionnelle, en ligne sur YouTube dès le 8 juin 2020.

Ces derniers lancements sont des exemples parmi d’autres des moyens innovants déployés par Maggi pour répondre à la soif de numérique et de connaissances nutritionnelles de ses consommateurs, tout en contribuant à l'objectif de Nestlé d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain.

Le site web Maggi, qui propose plus de 40 recettes africaines sur une plateforme intuitive, aide les familles à préparer des repas équilibrés et nutritifs.

" Alors que beaucoup d'entre nous consacrons plus de temps à cuisiner, qui n'est pas parfois à court d'idées ? Inspirez-vous de la Recette du jour ou de la rubrique Avec une pincée de fantaisie ! Vous y trouverez des recettes pour les enfants, les cuisiniers audacieux, ceux qui aiment les grands classiques et les repas mijotés qui font gagner du temps, toutes disponibles en anglais et en français " a indiqué Dominique Allier, directeur général de la division Culinaire de Nestlé Central and West Africa. Avant d’ajouter : " Maggi innove une fois de plus en proposant différentes variations de plats populaires africains qui offrent quelque chose à tous les amoureux de la cuisine. Nous sommes fiers d'être la première région du monde choisie par Maggi pour lancer ce site web inédit ".

Conçu en collaboration avec de grands chefs africains, des nutritionnistes et des influenceurs dans le domaine de l'alimentation locale, le nouveau site propose des conseils utiles sur la manière d’augmenter votre apport en fer et d'équilibrer les plats.

" En plus de souligner l'importance d'inclure des régimes alimentaires nutritifs dans notre vie quotidienne avec les plats préférés des familles, le monde entier a maintenant facilement accès à des recettes africaines traditionnelles que nous connaissons et aimons ", a déclaré Akua Kwakwa, responsable de la nutrition, de la santé et du bien-être pour Nestlé Central and West Africa.

" Pour les personnes plus préoccupées par le sodium, les graisses saturées et les sucres ajoutés, le site web propose le guide " MyMenuIQ™ " qui illustre l'équilibre nutritionnel de chaque recette. Plus le score est élevé, plus le repas est équilibré ", a-t-elle ajouté.

