Assemblée nationale : Jean-Bosco Mbagou nouveau président du groupe parlementaire SDG

Député du siège unique du département de l'Offoue-Onoye, Jean-Bosco Mbagou est, depuis mercredi dernier, le nouveau président du groupe parlementaire des Sociaux-démocrates gabonais (SDG) à l'Assemblée nationale.

C'est l'épilogue d'un bras de fer qui aura tenu en haleine les militants et sympathisants de cette formation politique, membre de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Depuis un certain temps, en effet, l'ancien président du groupe parlementaire SDG au palais Léon-Mba, Pierre-Daniel Indjendje Ndala, élu au 1er arrondissement de la commune d'Owendo, manifestait son courroux et posait des actes de défiance à l'égard des plus hauts responsables de son parti. Tant et si bien qu'il a fini par perdre leur confiance et, visiblement, celle des autres élus SDG à l'Assemblée nationale.

Qu'à cela ne tienne, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de l'Assemblée nationale, ce changement survenu à la tête du groupe parlementaire SDG a été porté à la connaissance du président de cette institution, Faustin Boukoubi.

Dans tous les cas, selon certains députés SDG, l'arrivée de Jean-Bosco Mbagou à la présidence de leur groupe parlementaire devrait être également suivie d'un certain nombre de réaménagements en son sein. Avec ceci que Pierre-Daniel Indjendje Ndala reste et demeure un des leurs.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



