IHPC : Les prix à la baisse en 2019

L’année 2019 a été marquée par une atténuation des pressions inflationnistes. En effet, le taux d’inflation, mesuré par l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), est ressorti à 2,0 %, contre 4,8 % en 2018, soit une baisse de 2,8 points. En décembre 2019, les prix à la consommation ont augmenté de 1,0 % en glissement annuel.

Cette maîtrise de l’inflation résulte du faible accroissement des prix de certains postes par rapport à l’année précédente : Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,9 % contre +3,7 %), Logement, électricité (+2,6 % contre +4,3 %), Transports (+2,2 % contre +7,9 %), Enseignement (+17,6 % contre +28,3 %) et Communications (+3,5 % contre +15,8 %). Le maintien des mesures de lutte contre la vie chère et la mise en place d’une nouvelle mercuriale ont permis d’atténuer la hausse des prix des produits alimentaires.

Toutefois, certains postes de dépenses ont connu une hausse plus importante, en raison du relèvement de leurs cours au niveau international (selon l’indice FAO1) et de la faiblesse de l’offre sur le marché. Il s’agit principalement des prix des légumes et tubercules (+11,6 %), lait, fromage et œufs (+1,8 %) et pains et céréales (+0,9 %).