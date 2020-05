Banque : Orabank offre 14,3 tonnes de denrées alimentaires

À travers cette action, Orabank confirme son engagement de banque citoyenne tournée vers le développement durable de l’Afrique, et du Gabon notamment.

"Être un établissement bancaire citoyen, à l’écoute de ses clients et partenaires, tout en soutenant la croissance responsable sur le long terme d’une Afrique émergente, est une motivation qui anime les composantes d’Orabank. Cette vision, pour le long terme, s’est traduite avec la mise en place du plan opérationnel de notre stratégie Responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Nous sommes, par ailleurs, conscients à Orabank, que notre capacité de développement est tributaire de notre capacité à couvrir les besoins de la société civile. Et pour cause, les opinions publiques sont de plus en plus sensibles aux situations de précarité et attendent des entreprises, comme les nôtres, qu’elles contribuent à limiter les formes d’exclusion en termes d’emploi, d’éducation, de santé, en humanitaire ou de loisirs et de culture", a indiqué la directrice générale d’Orabank, Rose Kayi Mivedor.