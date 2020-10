Etat-Comilog : création de deux fonds au profit des populations locales

La Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe Eramet, et l’État gabonais, ont signé, le vendredi 2 octobre dernier à Moanda, un addendum à la convention minière qui les lie et qui prévoit la création de deux fonds RSE destinés à financer de nouveaux programmes de développement au profit des communautés locales de la région d’implantation des sites miniers de Comilog.

En présence du Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, du coordinateur général des Affaires présidentielles, Nourredin Bongo Valentin, et de la P-DG du groupe Eramet, Christel Bories, le document officiel a été paraphé par le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa, et Leod-Paul Batolo, administrateur directeur général de Comilog. Cet accord prévoit un mécanisme de co-construction entre les partenaires : un fonds de développement des communautés locales alimenté par l’affectation par l’État d’une partie des taxes versées par Comilog, comme le prévoit le Code minier. Et un autre fonds RSE financé et mis en œuvre par Comilog et qui sera entièrement destiné à des projets structurants au bénéfice des populations locales.

"Cet accord majeur est une nouvelle preuve concrète de l’engagement de Comilog et du groupe Eramet au Gabon. Il vient renforcer les actions sociétales envers les populations et ainsi accroître encore les retombées économiques de nos activités au Gabon", a souligné Leod-Paul Batolo. En 2019, la contribution sociétale de Comilog dans la région de Moanda s’est élevée à 11 milliards de francs. En 2020, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, Comilog et Setrag se sont fortement mobilisées pour renforcer le dispositif sanitaire mis en place par le gouvernement gabonais. Au total, ce sont plus de 3 milliards de francs qui ont été consacrés à différentes actions de solidarité envers les salariés et les populations du Gabon.



Maxime Serge MIHINDOU



