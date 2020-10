L'avocat : un maillon fort et incontournable de la justice

Le barreau du Gabon compte actuellement 110 avocats. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Gabon, Me Lubin Ntoutoume, décrit la place dans la société de l'avocat en ces termes : "L'avocat joue un rôle social incomparable. Notre rôle est considérable, il est incontournable dans le fonctionnement du service essentiel de la Justice. Permettez-moi d'exagérer, point d'avocat, pas de justice équitable… L'avocat, bien qu'exerçant une profession libérale, a à cœur d'accomplir une mission de service public sans perdre son indépendance."

Maillon fort et incontournable de la justice, l'avocat représente et défend devant les tribunaux ou les cours des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Il peut s'agir d'affaires civiles ou pénales. Il peut être également sollicité par les entreprises en tant que conseil.

Comme tout métier, cette profession a des avantages et des inconvénients. S'agissant des avantages, un avocat gagne bien sa vie suivant sa carrière, ses objectifs. Selon la spécialité, on peut beaucoup voyager. Point de monotonie car les dossiers sont divers et variés (crimes, divorces, etc.)