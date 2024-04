Football/National-Foot 1 et 2 : la reprise repoussée et une nouvelle date en attente

" Pour des questions liées à l’organisation, le National-Foot ne reprendra pas ce samedi 30 mars 2024 ", a indiqué le samedi 30 mars dernier, le communiqué publié par la Ligue nationale de football professionnel. La date initiale ne sera donc plus celle des trois coups de la courte saison (trois mois) des National-Foot 1 et National-Foot 2 promise par les pouvoirs publics et pour laquelle des partenaires ont déjà garanti leur accompagnement.

L'attente de la communication de la nouvelle date par la Linafp, entité organisatrice des deux championnats professionnels du Gabon, va donc être le fil rouge des joueurs qui, pour certains, n'ont pas encore satisfait au préalable obligatoire des examens médicaux devant se terminer ce jour.

Mais aussi celui des présidents de clubs qui espèrent que la reprise se fera, le week-end à venir, dans la foulée de l'assemblée générale ordinaire de la Linafp.

Mais l'importante réunion prévue cet après-midi entre cette dernière et le ministre des Sports, André-Jacques Augand, devrait permettre d'y voir plus clair. En même temps que la question financière pour laquelle certains dirigeants de clubs disent ne pas comprendre le mutisme de la tutelle.

Une issue définitive et heureuse est ainsi espérée par les acteurs. Notamment ceux du club de Mangasport qui a bouclé l'étape des examens médicaux en début de présaison et qui était à bloc pour aller défier Lambaréné Athlétique Club, samedi écoulé au stade Jean-Koumou.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon