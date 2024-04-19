Affaire Patience Dabany/PDG : rendez-vous mardi prochain

Sommes-nous désormais proche de l'épilogue dans l'affaire qui oppose Mme Patience Dabany aux membres du directoire provisoire du Parti démocratique gabonais (PDG) ?
Affaire dans laquelle cette dernière, membre du Bureau politique du PDG conteste son exclusion dudit parti le 07 mars dernier, parce qu'elle la juge en violation des textes qui régissent le PDG.
Raison pour laquelle elle a esté en justice au niveau du tribunal civil de Libreville contre les membres du directoire provisoire dirigé par une équipe composée entre autres d'un premier vice président, Paul Biyoghe Mba, et de plusieurs autres cadres dudit parti (Alain-Claude Bilie-By-Nze, Jeannot Kalima, Yves Fernand Manfoumbi, Angélique Ngoma, Denise Mekame'ne, Antoine Menié et Charles Otandault)...
A l'ouverture du procès en début de semaine, l'avocat des personnes poursuivies avaient soulevé des exceptions. "Le tribunal civil de Libreville a rejeté les exceptions soulevées par l'avocat des 8 Pédgistes", a déclaré à RFI, mardi dernier, Me Jean-Paul Mouboumbé, l'avocat de Patience Dabany.
Et de préciser : "Au nombre des exceptions, la comparution de Luc Oyoubi, l'ancien secrétaire général par intérim du PDG, et la litispendance par rapport au dossier soumis à la Cour constitutionnelle. L'affaire est renvoyée pour les plaidoiries au fond à l'audience civile du mardi prochain 23 avril 2024 à 10h00"...
L'avocat estime que sa cliente a été exclue sans avoir été convoquée devant la Commission permanente de discipline, en violation des statuts du PDG. "C'est pourquoi elle a estimé qu'il y a eu trouble", soutient-il.
O'N.
Libreville/Gabon
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