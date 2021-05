Emprunt obligataire : pour une levée de 175 milliards de francs

LES efforts gouvernementaux de relance économique post-Covid vont être renforcés par des fonds levés à travers un emprunt obligataire. En effet, la ministre de l’Economie et de la Relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty-Mbou, a procédé jeudi 27 mai à Libreville, au lancement d’une nouvelle opération d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne sur le marché financier de la sous-région dénommée " EOG 6% Net 2021-2026 ". Par cet acte, le gouvernement souhaite mobiliser un montant de 175 milliards de francs.

Dans la poursuite des choix stratégiques, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a entraîné une forte contraction des ressources budgétaires, le gouvernement s’engage, d’une part, à finaliser les projets démarrés dans le cadre du Plan de relance de l’économie (2017-2019) et, d’autre part, à mettre en œuvre pour la période 2021-2023, de nouveaux projets structurants en matière d’infrastructures routières et d’assainissement, énergétiques, hydrauliques et ferroviaires. La digitalisation de l’administration fera également partie des priorités gouvernementales.