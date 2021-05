Audience foraine à Mandji : 6 mois de prison ferme pour des frères dealers

L'AUDIENCE foraine correctionnelle des flagrants délits de Mandji, le chef-lieu du département de Ndolou, a ouvert ses assises le 21 mai dernier avec le dossier de deux jeunes compatriotes, Junior Mouboga et Kharl Hogan Lembonzi, poursuivis pour achat, détention et consommation de cannabis

L'AUDIENCE foraine correctionnelle des flagrants délits de Mandji, le chef-lieu du département de Ndolou, a ouvert ses assises le 21 mai dernier avec le dossier de deux jeunes compatriotes, Junior Mouboga et Kharl Hogan Lembonzi, poursuivis pour achat, détention et consommation de cannabis. Des délits prévus et punis par l'article 208 du Code pénal gabonais. Les deux mis en cause ont été reconnus coupables de ces infractions et condamnés à 6 mois de prison ferme, une sanction assortie d'une amende de 50 mille francs.

Les faits remontent au mois de mai 2021, au village Oyenano, près de Fougamou. Junior Mouboga achète du cannabis auprès de son frère, Kharl Hogan Lembonzi, fraîchement revenu de Booué, chef-lieu du département de La Lopé. Sauf que les deux dealers sont interpellés pour détention, achat et vente de cannabis.

Interrogés sur ce qui les motive dans le trafic de chanvre indien, les deux frères ont expliqué qu'ils le font par mimétisme. Mieux, que les stupéfiants leur procureraient plus de courage lors des travaux physiques. En plus de se faire un peu d'argent au passage. Tout au long des débats contradictoires, en l'absence d'un avocat, les dealers sont restés constants.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République, Urbain Massala, qui a fait montre de beaucoup de pédagogie devant les jeunes ayant pris d'assaut le lieu de l'audience, a rappelé au tribunal que les faits sont assez établis. Par conséquent, il a requis 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 2 millions contre chacun des prévenus.

Statuant en dernier ressort, le tribunal présidé par Léandre Ondzounga, assisté de deux juges au siège, a reconnu la culpabilité de Junior Mouboga dans les délits de détention, consommation, achat et transport du cannabis. Outre les infractions susmentionnées, Kharl Hogan Lembonzi a aussi été reconnu coupable de vente du produit prohibé par la loi.

En répression, les frères dealers ont plutôt écopé de 6 mois de prison ferme et une modeste amende de 50 mille francs.



F.N



