CPG : Retour à la sérénité

Le conseil d’administration de la Confédération patronale gabonaise (CPG), convoqué par son président Alain Bâ Oumar, s’est réuni le lundi 24 février dernier à l’hôtel Re-Ndama de Libreville. Les travaux ont porté principalement sur l’adoption des résolutions majeures pour la bonne marche de l’organisation patronale.

Il s’agit, notamment, des modifications apportées aux statuts et au règlement intérieur, à la suite des réformes décidées à l’occasion du conseil d’administration du 12 décembre 2019 ; de l’arrêté provisoire des comptes et de l’exécution budgétaire 2019. Mais également et surtout du projet de budget 2020 et du plan de trésorerie à fin juin 2020.