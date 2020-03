Convention : Brainforest et FRMI en partenariat dans la gestion du Bassin du Congo

L'organisation non gouvernementale (ONG) Brainforest et Forêt ressources management ingénierie (FRMI) viennent de signer une convention de partenariat. Le but dudit partenariat : contribuer à une meilleure gouvernance forestière dans le Bassin du Congo et au respect des droits des couches marginalisées.

Selon Bernard Cassagne, manager de FRMI, à travers cette convention, Brainforest s'engage à apporter son expertise et son soutien au groupe FRMI et à ses filiales dans le Bassin du Congo. Notamment sur les projets de développement d’envergure prévus sur le long terme et financés par les bailleurs de fonds internationaux, les prestations de services déployant de grosses équipes sur le terrain, la réalisation des travaux forestiers, les plantations et le développement d’opérations en milieu agricole et rural.

À noter que FRMI est un cabinet d’ingénierie forestière privé et indépendant basé à Montpellier, en France. La structure assiste les acteurs des secteurs forêt, bois et plantations en Europe et à l’international. Elle intervient sur le terrain dans le cadre d'une meilleure connaissance et d'une gestion raisonnée et durable des ressources naturelles et forestières au contact des populations, des opérateurs économiques, des ONG et des autorités locales.



SCOM



