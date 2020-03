Eaux et Forêts : 25 agents désormais assermentés

Le tribunal de première instance de Libreville a servi de cadre, le 7 mars dernier, à la cérémonie de prestation de serment de 25 agents du ministère des Eaux et Forêts. C'était en présence du secrétaire général de cette administration, Michel Ngueba Koumba, et du directeur de cabinet du ministre, Ludovic Ngok Banak.

Je jure et promets de bien et loyalement remplir ma fonction et d’observer en tout temps les devoirs qu’elle m’impose. Je le jure !" Telle était la formule consacrée que chaque agent devait prononcer, à cet effet, la main droite levée. Parmi eux, des hauts cadres de l’administration comme l’inspecteur général adjoint des services, les directeurs généraux, respectivement en charge de la Protection de l’environnement, des Forêts et des Écosystèmes aquatiques.

Après avoir pris acte du serment des 25 agents, le président du tribunal de première instance de Libreville, Sylvain Arthur Lendira, a renvoyé chacun d'eux à l’exercice de ses fonctions : "Mesdames et messieurs, par le serment que vous venez de prêter, vous vous êtes engagés tout en entier. Et la manière avec laquelle vous respecterez ce serment, c’est-à-dire votre propre engagement, aura des répercussions sur votre carrière. Le tribunal vous en félicite."

L'acte posé par les agents du ministère des Eaux et Forêts marque leur engagement solennel à remplir leurs devoirs en toute exemplarité, et à respecter en tout temps les règles d’éthique et de déontologie en relation avec les missions désormais à eux assignée, en qualité d’Officiers de police judiciaire (OPJ) dont la compétence spéciale est conférée par la loi.



Styve Claudel ONDO MINKO



