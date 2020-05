Consommation : 13 tonnes d'aliments avariés détruites

Provenant de France, ces produits étaient pour certains avariés, et pour d'autres, la date de péremption était dépassée. Selon les estimations, ces 13 tonnes de produits alimentaires représentent une valeur marchande de 30 779 555 francs.

Parmi ces denrées, on note, entre autres, des légumes, des agrumes et fruits pour dessert. À noter que cette action de saisie et destruction s'inscrit dans le cadre de la protection du consommateur, précise-t-on à la DGCC. Cela fait partie des missions principales de cette administration. Laquelle doit veiller à la qualité de tout produit mis sur le marché. Et donc à la santé des consommateurs.