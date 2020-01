Activités présidentielles : Les questions d'ordre social évoquées au palais

Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu, hier, au palais de la présidence de la République, avec les représentants de confessions religieuses dans notre pays. Notamment l'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Basile Mve Engone, le président de l'Église évangélique du Gabon, Augustin Bouengoune, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAIG), l'imam Ismaël Oceni Ossa, et celui de la Communauté chrétienne, pentecôtiste, charismatique et de réveil (CCPR), par ailleurs responsable du Centre d'évangélisation Béthanie, Francis Michel Mbadinga.

Avec ses hôtes, le numéro un gabonais a évoqué les questions d'ordre social, notamment la santé, l'éducation ainsi que la paix et l'unité nationale. Ce qui laisse supposer le rôle que pourraient jouer les confessions religieuses en matière d'éducation, de justice sociale et de bien-être physique et moral des populations. Le président mettant un accent particulier sur la jeunesse, la santé et l'éducation, a rassuré, pour sa part, ses hôtes sur son engagement à améliorer les conditions sociales de ses concitoyens.