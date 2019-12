Bicig : Les adieux de Bernard Levie

Durant ces six dernières années, Bernard Levie a mis en œuvre une stratégie qui a porté ses fruits. La Bicig a connu une évolution positive, malgré les turbulences générées par la conjoncture internationale.

"En 2013, en ce qui concerne le produit net affaires, on était légèrement en dessous de 30 milliards et, aujourd'hui, on est au-dessus de 40 milliards", a indiqué le président du conseil d'administration, Etienne Guy Mouvagha Tchioba. Avant de vanter profondément les performances de Bernard Levie.