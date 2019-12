Littérature : Réconcilier la jeunesse et le livre

L’Union des écrivains gabonais (Udeg) a effectué sa rentrée littéraire sur le thème "Littérature, vecteur de la cohésion sociale" le 13 décembre 2019 dans la salle polyvalente du lycée Djoué-Dabany (LDD). En présence de nombreux hommes de lettres et d'un public composé en majorité d'élèves.

Pour cette reprise des activités, l'Udeg s'est fixée comme mission principale de réconcilier la jeunesse et le livre. Il s'agit essentiellement d'inculquer aux jeunes la culture de l'excellence et l'estime de soi, à travers le livre et la lecture. "L'Udeg va mettre en place des partenariats avec des établissements scolaires pour que les élèves s'abonnent à notre bibliothèque à moindre coût. Ils pourront non seulement consulter des livres, faire des recherches sur internet, mais aussi bénéficier des activités culturelles nécessaires à leur plein épanouissement ", a expliqué à nos reporters la présidente de cette Association, Pulchérie Abeme Nkoghe.