Arise IIP : L'opérateur dope son top management

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur et opérateur d’écosystèmes industriels de classe mondiale pour l’Afrique, a annoncé, dernièrement, la création de son comité consultatif.

Ce comité est composé d’éminents leaders des secteurs public et privé dont l’expérience et les compétences combinées permettront de façonner et d’accélérer la stratégie de croissance du groupe.

Il s’agit de Laureen Kouassi-Olsson (dirigeante expérimentée dans le secteur des services financiers et du capital-investissement en Afrique) ; de Momar Nguer (conseiller principal du PDG de Total et ex-membre du comité exécutif du géant français du pétrole et du gaz) ; de Carlos Lopes (professeur à l’université du Cap et à Sciences Po Paris et membre d’une dizaine de conseils d’administration) ; Colin Coleman (ancien Partner et PDG Afrique subsaharienne chez Goldman Sachs et maître de conférences au Jackson Institute for Global Affairs de l’université de Yale) ; Bruno Delaye (ancien diplomate français de haut rang.)