Chan 2020 : Les principaux enseignements

EN venant à bout du Mali (2-0) au terme d'une finale disputée, le Maroc a non seulement conservé sa place sur le trône continental, mais il est également entré dans l'histoire en devenant le premier pays à remporter deux Championnat d'Afrique des nations (Chan) de suite.

Dans sa brillante représentation marquée par 5 victoires, un match nul, 15 buts marqués et 3 concédés, meilleure attaque et défense la plus hermétique (à égalité avec le Mali), le Maroc a notamment pu compter sur Soufiane Rahimi, meilleur joueur et réalisateur (5 buts) de la compétition.