Aménagement du territoire : les dossiers sur la table du ministre

Le ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des territoires, Mathias Otounga Ossibadjouo, a échangé mardi dernier avec Yvon Rombogouera, adjoint au maire de la commune d’Akanda, par ailleurs président du Collectif des habitants de la Sablière II, Ghislain Boucka. Ainsi qu'avec Michel Auguste Busamba, secrétaire permanent de la Commission nationale des travaux d’intérêt public pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi (TIPPEE).

Ces échanges ont porté sur le réaménagement de la zone dite Sablière-II. Et de faire le point des avancées sur la réforme de la décentralisation. Pour le ministre, c'est également l'occasion d’évoquer les aspects liés au Fonds d’initiative départemental. Ghislain Boucka a sollicité l’intervention du ministère de la Décentralisation, en vue des actions concrètes d’aménagements, de viabilisation ainsi que de la desserte en eau et en électricité par les services compétents. En effet, la cohésion dans la gestion des territoires est l’une des missions régaliennes de ce ministère, avec pour objectif de pallier les inégalités des territoires et d’accès des citoyens aux services publics. La cohésion étant une des nouvelles priorités pour le gouvernement.

Par ailleurs, M. Otounga Ossibadjouo et le secrétaire permanent de la Commission nationale des Tippee ont évoqué le projet de développement des infrastructures locales. Lequel bénéficie d’une assistance technique et financière de la Banque mondiale, et permet d’appuyer les principaux chefs-lieux de province à travers la construction d’équipements de base, l’exécution des travaux des voiries et les formations, en vue du renforcement des capacités.



Jean MADOUMA



