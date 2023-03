Afrijet : un nouveau look et de nouvelles ambitions

APRÈS Libreville, Franceville et Port-Gentil au Gabon, Douala et Yaoundé au Cameroun, Pointe-Noire et Brazzaville au Congo, Cotonou au Bénin, Malabo et Bata en Guinée équatoriale et Sao Tome et Pricinpe, la première compagnie aérienne sous-régionale, Afrijet, va augmenter ses dessertes sur le continent africain. Il s’agit notamment de Kinshasa, en République démocratique du Congo, Lagos et Port-Harcourt au Nigeria, et Johannesburg en Afrique du Sud. Cet ambitieux plan de développement a été rendu possible grâce à un financement exceptionnel de 8 milliards de francs obtenu le 28 février 2023 de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) et de la BGFIBank Gabon.

Pour coller à ses nouvelles ambitions continentales, Afrijet a également annoncé le lancement de nouveaux uniformes pour l’ensemble de son personnel. Sobre et chic, l’uniforme du personnel navigant technique (PNT) est composé d’une chemise blanche et d’un pantalon noir, le tout étant complété d’une cravate rouge. Les hôtesses de l’air et stewards – le personnel navigant commercial (PNC) –, seront, quant à eux, vêtus d’une tenue à dominante noire et grise. Le nouvel uniforme sera porté à compter du dimanche 26 mars 2023. "Après la réception technique de notre premier nouvel ATR 72-600 en mai 2022, le lancement de nos uniformes est également un moment clé dans l’histoire de notre compagnie. Cela marque l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Afrijet, symbolisant le renouveau de notre identité et de nos projets d’avenir", s’est réjoui Marc Gaffajoli, administrateur général d’Afrijet.

MSM

Libreville/Gabon