Sages-femmes : des outils sur la santé sexuelle et de la reproduction

Renforcement des capacités dans l'accueil, l'écoute et l'information du public en santé sexuelle et de la reproduction (SSR) : c’est l'objectif visé par la formation initiée par l'ONG 3S (Sensibilisation, Santé, Sexualité), qui se déroule depuis lundi dernier au siège de la Croix-Rouge.

Cette rencontre, qui prend fin le vendredi 25 septembre prochain, s'adresse principalement aux sages-femmes, mais aussi aux infirmières et enseignants en économie sociale et familiale.

Les 12 participants recevront des rudiments sur le cycle sexuel de l'homme et de la femme ; avec des généralités sur la puberté, l'anatomie, la physiologie et la reproduction. Il sera également question pour eux d'aborder des thèmes sur l'avortement et ses conséquences, les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, les grossesses précoces, la contraception, etc.

Des problématiques qui se posent avec acuité dans notre société, et sur lesquelles le personnel médical, dont les sages-femmes et les enseignants, mérite d'être outillé. De plus, la question de l'accueil dans les structures hospitalières du pays va également être abordée, parce qu'elle constitue une étape importante dans le circuit de prise en charge des patients. L'ambition des organisateurs est de promouvoir les droits en santé sexuelle et de la reproduction des jeunes vulnérables, et prévenir les grossesses non désirées, les avortements clandestins, etc.

Notons que l'ONG 3S est une association à but non lucratif créée en 2014. Elle promeut le respect des droits en santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et des femmes vulnérables. Ses principales activités tournent autour de l'information, du conseil, de la planification familiale, du dépistage VIH/Sida, des séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 38 000 personnes au total ont été sensibilisées par 3S entre 2018 et 2019.



Sveltana NTSAME NDONG



