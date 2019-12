Projets jeunesse : L'inspection de la Confejes à Libreville

Il s’agit d’un des programmes phares de cet organisme international qui concourt aux politiques publiques de lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté. Conformément au document de cadrage de la Confejes, M. Macodé Ndiaye a, au cours de son séjour à Libreville, visité des entreprises de jeunes évoluant dans différentes activités financées ces cinq dernières années par la Confejes.

En effet, entre 2014 et 2019, cet organisme aurait financé 15 projets au Gabon, soit 8 en 2016 et 7 en 2018. Les projets de l'année dernière n’ayant pas encore démarré, les entreprises ciblées au cours de cette visite d'inspection étaient celles de 2016, portées par les promoteurs Tiburse Charly Biveghe (Service/Transport colis : MT-Colis Express), Florent Favi (Économie numérique : Cybercafé "Flavi info plus"), Solange Mengue Motho, etc.