PISE : le projet dans sa phase concrète

Financé à hauteur de 101 milliards de francs par l’Agence française de développement (AFD), le Projet d’investissement dans le secteur de l’éducation (PISE) est actuellement dans sa phase 2.

Celui-ci implique, pour le ministère de l’Education nationale, le maître d’ouvrage, de construire, réhabiliter, étendre et équiper 8 écoles primaires et 9 lycées et collèges au bénéfice de 25 000 apprenants environ de Libreville et Port-Gentil.

Il faut dire que la quatrième réunion du comité de pilotage de ce vaste projet, en janvier dernier, a permis d’aplanir les points d’achoppement. Les feux sont donc désormais au vert pour le bon déroulement des chantiers. D’autant que le démarrage effectif des travaux commençait à faire l’objet de questionnements.

A ce jour, un regain d'activités est perceptible sur les cinq premiers sites retenus dans les communes de Libreville et d'Owendo. Dans cette dernière ville citée, précisément au niveau d'Alénakiri, les ouvriers procèdent actuellement au ferraillage et au coffrage. Alors que les travaux des fondations ont repris sur le site d’Igoumie-Carrière.

Entre-temps, à Libreville, dans la zone de Bizango, les équipes sont aussi à la tâche dans le cadre du remblai et du compactage. A Mindoubé, le ferraillage des fondations du bâtiment pédagogique est en cours.

A terme, le PISE permettra de doter les capitales politique et économique du Gabon de 500 salles de classe et autres équipements pédagogiques. Mais aussi de procéder au renforcement des ressources humaines à travers une stratégie efficace de réduction du déficit d’enseignants.



Styve Claudel ONDO MINKO



