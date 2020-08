Petit Mayombo : un nouveau départ

Le teaser mis en ligne à ce sujet, le 30 juillet dernier, enregistre déjà plus d'un million de vues. "J'ai signé avec une nouvelle équipe managériale. Je m'attelle toujours à tout faire pour satisfaire mes fans. Je reflète cette personne là qui aime faire rêver, penser et partager", explique Petit Mayombo.

Cette étape constitue, en réalité, un nouveau départ pour celui dont les vidéos ont rapidement fait le buzz sur la toile il y a bientôt deux ans. Enregistré à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) en France, ce tube sera diffusé sur une station de streaming appelée Believe. Le label Eben entertainment s'occupera de la production (son, droits, etc.), et le reste suivra, avec une mise en ligne sur toutes les autres plates-formes digitales.

"C'est une sorte de transition dans ma carrière où on retrouvera les anciens et les nouveaux éléments, tant en musique que dans la comédie. Malgré la chute et en dépit des effets désastreux de la pandémie de coronavirus, on se relève, on avance avec force pour atteindre nos objectifs", ajoute Petit Mayombo.