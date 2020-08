Prise en charge des malades mentaux  : un challenge compliqué

Est-ce (enfin) la fin de l'insoutenable spectacle des malades mentaux déambulant dans les rues de Libreville ? C'est l'espoir suscité par l'annonce faite, le 29 juillet dernier, par le nouveau ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang Ndong, visant à mettre fin au flot de ces derniers qui écument Libreville.

Il s'agit d'une problématique qui est une préoccupation sociale de premier plan. Et chaque jour qui passe donne l'impression que de nouvelles vagues s'ajoutent aux premières qui n'étaient déjà pas négligeables. Et on en a de tous genres : en tenue d'Adam, en haillons, bâtons à la main, vociférant des insanités, calmes, menaçants, écumant de bave, tendant la sébile… Ils sont en plein centre-ville et dans les quartiers populeux, côtoyant enfants et adultes, parfois rugissant de rage, prêts à rudoyer, à violenter… Avec eux, Libreville vit un danger permanent qui s'est déjà exprimé avec des drames humains (enfants et femmes violentées) et des dégâts matériels (voitures détériorées). Mais pouvait-on s'accommoder d'une présence, mieux d'une cohabitation, aussi risquée que malsaine ?