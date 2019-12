Peinture : Un développement par la fusion ?

Au Gabon, plusieurs talents dans le domaine font parler d'eux : Georges Mbourou, Me Minko Mi Nze, Jean-Baptiste Onewin-Walker, Nicolas Moussounda, Omer Maganga, Olga Ditengou, Cédric Allogho Ndong, etc. Mais que dirait-on si une fusion s'opérait entre eux ?

"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, dit un adage. Si les grands ensembles comme la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) ont trouvé l'utilité de se mettre ensemble, pourquoi pas nous, à notre petite échelle, pour être beaucoup plus efficaces ? Les artistes sont prolifiques au Gabon. Mais, c'est la méthode de travail qui pose problème. Pour être forts aujourd'hui, il faut être ensemble", explique Patrick Louembet dont la fresque artistique réalisée, l'an dernier, à la chapelle de la cathédrale Saint-Pierre de Libreville, fait encore parler de lui.