Football : Franck Nguéma : "Je suis prêt pour le démarrage du championnat "

Les clubs de D1 et D2 ont finalement mis à exécution leur menace d'arrêter toutes activités sportives, jusqu'à nouvel ordre. Et pour cause, ils reprochent, entre autres, au ministre des Sports, Franck Nguéma, et à son équipe d'avoir refusé de les rencontrer, afin de discuter des conditions préalables à l'organisation d’un championnat national bien pensé et durable.

Ainsi, depuis plusieurs mois, la situation s'enlise. Les positions, inexplicablement, se radicalisent. Le ministre des Sports refuse de recevoir les clubs de D1 et D2. La Fédération gabonaise de football (Fégafoot), propriétaire desdits championnats, est absente du débat. La Ligue nationale de football professionnel (Linafp) est impuissante. Et les clubs sont sans argent et sans solutions. D'où le blocage qui prévaut actuellement.

Pourquoi les responsables du ministère des Sports refusent-ils de recevoir les principaux acteurs du football gabonais ? Joint au téléphone, le ministre Franck Nguéma s'est exprimé sur cette question qui alimente, depuis plusieurs semaines, les débats dans le milieu sportif. "Comme vous savez, notre pays est en crise. Par conséquent, il y a des besoins sociaux à satisfaire. S'agissant du National-Foot, le ministre que je suis et son équipe, en compagnie des responsables de la Linafp, ont élaboré un projet de budget de la saison 2019-2020. Après plusieurs arbitrages, nous sommes tombés sur un budget de plus d'1 milliard 300 millions de francs. Il fallait donc trouver cet argent. Nous nous sommes donc battus, malgré les priorités des uns et des autres, pour trouver ces financements", a expliqué d'entrée le membre du gouvernement.



Willy NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport