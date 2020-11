"Novembre bleu" : la campagne sanitaire est effective

Durant le mois en cours, les hommes éligibles au dépistage de la prostate bénéficieront gratuitement de cette prestation médicale. La campagne "Novembre bleu", une première au Gabon, est un programme sanitaire soutenu par les plus hautes autorités. Elle a, en commun avec "Octobre rose", la sensibilisation des populations aux cancers et l'incitation au dépistage, afin de réduire de façon considérable les dégâts liés à ces pathologies.

En plus de la sensibilisation, cette campagne prévoit également le renforcement des capacités du personnel soignant, l'approvisionnement des consommables médicaux, le dépistage volontaire de tout homme âgé de 45 ans et plus, ainsi que la prise en charge des cas confirmés.