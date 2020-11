Athlétisme : les nouveaux dirigeants au fait des opportunités

Jeudi dernier, le tour est revenu aux membres du Comité national olympique (CNO) de recevoir, à leur siège sis au stade d'Angondje, la délégation conduite par le président fédéral. Un premier contact qui a permis à la nouvelle équipe dirigeante de l'athlétisme au Gabon de s'imprégner des opportunités que leur offre le Comité international olympique (CIO), dans le cadre de son plan de solidarité olympique et d'accompagnement au profit des associations. Notamment, en matière de formation, aussi bien pour les athlètes que pour l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de cette discipline.

Plutôt une opportunité pour Anaclet-Mathieu Taty et son équipe qui entendent faire de la formation, durant tout leur mandat, leur cheval de bataille. Ainsi, à travers des mécanismes bien précis et avec l'appui du Comité national olympique, les responsables de la FGA pourront directement solliciter un meilleur encadrement des athlètes, techniciens, dirigeants et autres administratifs de cette importante discipline, sur une période de quatre ans. "Nous avons tout ce qu'il faut pour offrir une formation aux dirigeants des clubs . Nous attendons juste que le ministère des Sports débloque le budget", a d'ailleurs assuré le président du CNO, Léon Louis Folquet à ses hôtes.