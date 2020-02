Musique : Le nouvel album de Laden Kaiser

Passionné de musique depuis sa tendre enfance, Laden Kaiser a commis son premier album, ''Please don't cry'', en 2009. Puis arrivent les années de disette durant lesquelles le jeune musicien dans l'âme s’était consacré au tennis, en tant qu’entraîneur. Le nouvel album dans lequel le musicien proclame l’amour autour de lui sonne comme un retour sur la scène musicale : "Cet album est entièrement dédié à l’amour, parce qu’on vit pour l’amour. Je chante pour l’amour, car c’est l’essence même de la vie. Sortir cet album au lendemain de la Saint-Valentin n’était pas prévu à la base, mais il faut croire que le moment s’y est également prêté", a indiqué l'artiste.

Laden Kaiser s’inspire de son enfance auprès de celle qui lui a donné la vie, pour écrire ses plus belles mélodies : "J’ai été passionné de musique à travers ma mère. Jeune, je l’écoutais chanter et, à cette époque, j’étais au Cameroun. Et c’est depuis là-bas que j’ai aimé la musique. Faire de la musique pour moi, c’est rendre un vibrant hommage à ma tendre mère, qui a toujours souhaité avoir un fils musicien."