Formation professionnelle : Seize entreprises s’engagent avec le CFEP Bois-BTP

Au lendemain des travaux des Assises nationales de la formation professionnelle et de l’enseignement technique et professionnel, le ministère de tutelle, via le Centre de formation et d’enseignement professionnels (CFEP) Bois-BTP de Nkok, a paraphé la semaine dernière une convention de partenariat avec seize entreprises.

L’événement s’est déroulé à la Zone économique spéciale de Nkok (ZES). En présence de la ministre en charge de la Formation professionnelle, Camélia Ntoutoume-Leclercq, et d’autres membres du gouvernement.

En clair, il s’agit d’une réponse concrète aux préoccupations des acteurs du secteur lors des travaux en commission.

" Les seize conventions de partenariats que vous venez de parapher, six jours seulement après la clôture des Assises nationales de l’enseignement technique professionnel, au cours desquelles la problématique du partenariat entre les entreprises et les structures de formation a constitué l'un des quatre axes majeurs des échanges, traduit une heureuse volonté de votre part de soutenir les pouvoirs publics, et singulièrement la Formation professionnelle, pour son essor vers la félicité".

" Les politiques publiques de formation professionnelle ne peuvent se penser, se mettre en œuvre et être efficientes sans la participation active et accrue des opérateurs économiques que vous êtes ", a fait savoir Camélia Ntoutoume-Leclercq.

Dans les faits, ce sont en majorité des entreprises du secteur bois qui ont voulu relever le challenge dans le souci de contribuer à la réduction du chômage.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon