Masques barrières grand public : mode d'emploi

Le masque barrière fait partie des multiples gestes barrières qui, exécutés avec rigueur, luttent efficacement contre le coronavirus. Fabriqué selon la norme gabonaise NGA 2 000 version 2020, élaborée par l'Agence gabonaise de normalisation (Aganor), ce type de masque nécessite, cependant, des précautions d'usage quant à son utilisation et son entretien.

Concernant l'utilisation de cet accessoire indispensable, l'Aganor préconise de le changer toutes les quatres heures, ce qui revient à 3 masques par jour. Il faut le mettre et l'enlever avec des mains propres, ne pas toucher l'avant du masque durant son usage et le retirer par l'arrière. Pour que le masque barrière soit véritablement efficace, il doit être porté sur le visage depuis l'arête du nez jusqu'au menton compris, et sans laisser aucun espace vacant à l'arrière, ou pour autant être trop serré.

S'agissant du lavage et du séchage du masque barrière, il doit être conforme aux préconisations du fabricant (notice d’utilisation, instructions d'entretien ou formation). Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s’ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble.

Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec du javel ou de le faire tourner à vide à 60 °C ou 95 °C sans essorage. Pour le lavage à la main, les masques doivent au préalable être trempés dans de l’eau chaude pendant au moins 15 minutes minimum. Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle, sans s’être assuré auparavant de leur non-toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux.

Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60 °C. Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l’aspect mécanique du lavage.

Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. Pour le séchage domestique, il convient d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après).



Cherolle MISSOUKI



