Malbouffe : gare au surpoids !

La communauté internationale a célébré, hier, la Journée mondiale de la malbouffe. Pour l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), cette manifestation vise à sensibiliser les populations, non seulement aux régimes alimentaires, mais également à la nécessité de mieux manger, et aussi de manger correctement à des heures bien précises de la journée en vue d'éviter le surpoids.

"On désigne par malbouffe toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées et trop riches qui font le quotidien de certaines personnes aisées", a expliqué le directeur général de la FAO, Qu Dongyu. Toutefois, selon la FAO ainsi que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "le phénomène est souvent observé en Amérique du Nord où les personnes mangent sans se contrôler. Le continent africain n'est pas épargné par le phénomène. Une grande partie des populations urbaines du continent connaissent le problème de la malbouffe. Ces personnes sont plus obèses, en surpoids. Et pour la plupart, elles souffrent et sont victimes des maladies non transmissibles entre autres la tension artérielle, le diabète, le cancer, des maladies cardiovasculaires et respiratoires".

C'est pour éviter le fardeau et les complications dus à tous ces maux que la FAO et l'OMS invitent les populations en surpoids et obèses à pratiquer le sport et d'autres activités physiques. Tout en leur recommandant de mieux surveiller leur indice de masse corporelle (IMC), cette grandeur qui permet d'estimer la corpulence d’une personne.



Jean MADOUMA



