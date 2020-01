Insalubrité : Des poubelles pour l'école de Dragages

Les membres du bureau du Rotaract club de Libreville ont procédé, le lundi 13 janvier 2020, à la remise des poubelles métalliques à l'école publique de Dragages, dans le 6e arrondissement de Libreville. Un geste qui s'inscrit dans le cadre d'un des axes stratégiques du Rotary international en rapport avec la préservation de l'environnement et la santé de l'enfant.

Gaël Daouda Ekogah, président du Rotaract club Libreville, a donné cette explication : “ Ce geste est en rapport avec nos six axes stratégiques, dont la lutte contre l'insalubrité et la préservation de l'environnement. Et avec l'appui de la directrice de cette école et l'ensemble du personnel, nous remettons ces poubelles pour permettre à nos enfants inscrits dans cet établissement d'apprendre dans de meilleures conditions.”

À noter que ces poubelles, qui permettront désormais une meilleure gestion des ordures, ont été aussitôt installées à des endroits stratégiques de l'établissement. À la grande satisfaction de la direction de l'école, représentée par le surveillant général, Constant Mintsa Mba.

Il importe de signaler aussi que le Rotaract de Libreville est le club filleul des Rotary clubs Libreville-Doyen et Libreville-Okoumé.



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



