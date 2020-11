Développement durable : où sont les femmes ?

Le rapport reconnaît pourtant que les femmes ont un rôle important à jouer dans la préservation de l'environnement, des ressources naturelles et dans la promotion du développement durable.

Mais avant, il fallait leur expliquer cette notion de leadership qui, selon Edwige Eyang Effa, chercheuse et présidente d'ONG, est le fait pour la femme que l'on qualifie ainsi, de se dépasser, de conduire, regrouper, former et transformer autour d'elle, d'aider la société, le pays et surtout les jeunes.