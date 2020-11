ANAGEISC : tout est bien qui finit bien !

Un vrai soulagement pour ces nombreux compatriotes qui ont attendu plusieurs mois, sans salaire, avant l'aboutissement heureux de leurs situations. C'est une enveloppe d'1 milliard 500 millions de francs qui a été débloquée par le Trésor public à cet effet. À la grande satisfaction du porte-parole de cette ancienne structure, Bertin Bongo Bibalou.

"Après la suppression de l'ANAGEISC, il était question de mettre en place la liquidation des droits légaux. Nous étions en négociations. Et le ministre actuel, dès sa prise de fonction, a entamé les démarches entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Un liquidateur a été désigné en 2019 pour la liquidation de nos droits. Et suite au travail qui a été fait avec les inspecteurs du travail, ce dossier a été envoyé au ministère du Budget et acheminé vers le Trésor public. Ce processus a été long, mais aujourd'hui il est arrivé à son terme", a-t-il indiqué.