Covid-19 : Plus de guérisons et plus de tests

De plus en plus de nouveaux cas de Covid-19 sont confirmés, chaque jour au Gabon. Au total 1 934 cas positifs ont été déclarés selon le décompte du 23 mai du Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus.

Cette courbe des contaminations, de plus en plus croissante, démontre une propagation de la maladie à travers le pays. Seules 3 provinces sur 9 à ce jour sont épargnées par cette pandémie et les autorités sanitaires s'attellent par tous les moyens à l'endiguer.

À ce jour, plusieurs dispositifs sanitaires ont en effet été mis en place dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Entre autres, la validation des protocoles thérapeutiques, la mise en place des centres de traitement ambulatoire, l'opération de dépistages massifs et tout récemment la mise en place du laboratoire d'analyse Daniel Gahouma…

Toutes ces stratégies de riposte devraient permettre de contenir, voire d'éradiquer cette pandémie. Des stratégies qui, au regard du taux élevé des guérisons enregistré au cours des 24 dernières heures, porteraient des fruits. Sur un total de 1934 cas positifs résultant notamment des 9 908 prélèvements, le Gabon compte en effet 459 guérisons (18 %), 93 patients hospitalisés, 10 personnes en réanimation et 12 décès. Bien qu'alarmants dans l'ensemble, les chiffres actuels démontrent un bond de guérisons au cours des dernières semaines. La courbe de guérison est, contrairement aux premières semaines de la pandémie, croissante. Ce qui signifie que malgré la multiplication des contaminations, les efforts des acteurs de lutte contre le covid-19 ne sont pas vains.



Prissilia M MOUITY



