L'Aïd el-Fitr : une célébration ternie par le Covid-19

L'éclat événementiel n'a donc pas été au rendez-vous localement, ainsi que dans le reste du monde, la communauté musulmane s'étant astreinte au "service minimum" : pas de prière et de liesse collectives. Mais au-delà des aspects festifs proscrits, l'esprit fondamental lié à cette fête a été rappelé par les leaders religieux.

En effet, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG), l'imam Oceni Ossa, dans son allocution de circonstance, a indiqué que "par la dernière apparition du croissant lunaire annonçant l'avènement de ce mois béni et par sa disparition, il y a quelques heures seulement, Dieu nous enseigne que toutes les créatures se trouvant sur terre et dans les cieux mourront et disparaîtront. Seule subsistera la face de Notre Seigneur pleine de majesté et de noblesse, tel que le stipule le 26e verset du 55e chapitre du Coran intitulé "Le Tout Miséricordieux, Ar-Rahman"."