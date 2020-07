Cosyga : vers la fin du bicéphalisme ?

C'est dans ce sens que le secrétaire général de l’une des tendances, Wenceslas Mba Nguema, et le secrétaire général adjoint de l’autre aile, Louis Jocelyn Ngoma, se sont donné rendez-vous, samedi, au siège social de ladite structure, à Libreville, pour briser les scellés posés "illégalement", lors du conflit, par la tendance Philippe Djoula. Ils étaient accompagnés par plusieurs représentants des travailleurs des deux tendances.

"L’action de ce jour émane de la correspondance que nous avons adressée à la partie adverse, depuis plusieurs mois, et dont M. Djoula n’a jamais accusé réception ou répondu. Dans cette lettre, nous demandons à nos frères de nous asseoir autour d’une table, afin de trouver des solutions définitives aux problèmes auxquels est confrontée la Cosyga. Car tous, autant que nous sommes, ne supportons plus de voir notre organisation sombrer. Louis Jocelyn Ngoma, le secrétaire général adjoint de cette tendance, en tant que 2e responsable, a pris ses responsabilités en répondant favorablement à notre invitation et, avec lui, de nombreux travailleurs. C’est dans ce cadre que nous nous retrouvons tous ici pour briser ces scellés, afin de retrouver ce lieu qui appartient aux travailleurs gabonais", a expliqué Wenceslas Mba Nguema.