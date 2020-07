Rachat des titres publics : la proposition de la BEAC

Les titres publics sont des espèces de reconnaissance de dette délivrée par les États à ceux qui leur ont prêté de l’argent. Chacun de ces titres publics a une durée à l’issue de laquelle l’État commence à rembourser sa dette. Mais, si le détenteur de ce titre a un problème d’argent avant la date du début du remboursement par l’État, il peut décider de le vendre à un tiers capable d’attendre cette échéance.

La décision du Comité de politique monétaire (CPM) autorise donc la BEAC à racheter ces titres auprès de ceux qui les détiennent et ont des besoins d’argent, notamment du fait de la crise créée par le coronavirus. Cela revient à racheter la dette des États et à se faire rembourser plus tard par ceux-ci.