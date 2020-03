Confinement partiel : L'engagement citoyen de Gabon Telecom et de Canalbox

En plus du doublement des volumes des forfaits Data, des offres gratuites des tranferts via Mobicash, l'opérateur major de la téléphonie s'est également engagé à soutenir certains besoins exprimés par le ministère de la Santé, à hauteur de 60 millions de francs. Offres tout aussi alléchantes pour Canal+Gabon.

Vivre le confinement partiel autrement en cette période de crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. C'est ce que proposent Gabon Telecom et Canalbox (Canal+), à travers des offres adaptées aux besoins de la population. La maison de téléphonie mobile Gabon Telecom s’engage à accompagner les mesures adoptées par le gouvernement, visant à restreindre les déplacements des populations à travers plusieurs actions dont la gratuité des transferts d’argent nationaux via Mobicash, la gratuité des frais payés par les clients pour l'achat d’unités Edan via Mobicash, et le doublement des volumes des forfaits DATA pour tout achat de forfaits internet via Mobicash, pour faciliter et encourager le télétravail.

À ces offres, Gabon Telecom ajoute l'accès gratuit aux plateformes éducatives. Il s’agit, particulièrement, des sites éducatifs gabonais, sélectionnés en concertation avec les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, des sites éducatifs des éditeurs étrangers très utilisés au Gabon avec l’accès à 600 manuels pour le primaire, collège et lycée, afin d’aider les élèves à assurer la continuité pédagogique et faciliter le travail à la maison. (ex :mesmanuels.fr/alamaison et touslescours.com).

Dans le volet lutte contre le Covid-19, l'opérateur major de téléphonie s'engage à prendre en charge certains besoins exprimés par le ministère de la Santé, à hauteur de 60 millions de francs.



Rudy HOMBENET ANVINGUI



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société