Cnamgs : sensibilisation des opérateurs économiques et salariés de la zone portuaire

Régime permettant à l'État gabonais de couvrir sa population des risques qu'elle court et qui sont liés à la maladie et à la maternité, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) est l’élément moteur de la politique sociale du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, et du gouvernement gabonais. Plus qu'un instrument de cohésion sociale, elle mérite donc d'être répandue et étendue. Raison pour laquelle son directeur général, Séverin Maxime Anguile, s'est rendu, aux côtés du directeur général de l'Office des ports et rades du Gabon (Oprag), Godwin Alini Yandjangoye, le 1er juillet dernier, pour procéder au lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des opérateurs économiques et des salariés de la zone portuaire.

"Durant tout le mois de juillet 2022, la Cnamgs se propose, par le biais d'équipes dédiées, de sillonner la zone portuaire. Il s'agit de sensibiliser et informer les différents acteurs de la chaîne d'acconage et de transit sur le régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale", a expliqué Séverin Maxime Anguile. Cette campagne portera notamment sur les conditions d'affiliation audit régime, la qualité de travailleur salarié du secteur privé et parapublic, ainsi que les obligations en matière de cotisations sociales. "L'objectif ainsi poursuivi est de remettre l'assuré au cœur du modèle opérationnel et garantir l'équité entre opérateurs", a-t-il ajouté. Pour le directeur général de l'Oprag, Godwin Alini Yandjangoye, cette opération contribuera très certainement à une meilleure prise en charge des hommes et femmes qui travaillent sur le domaine portuaire, notamment par leur affiliation au régime d'assurance maladie.

Instituée en 2007, la Cnamgs a progressivement créé trois fonds destinés respectivement aux salariés du secteur privé et parapublic, aux agents publics et aux Gabonais économiquement faibles. Dans un avenir proche, cette couverture va s'étendre aux travailleurs indépendants et aux assurés volontaires.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon